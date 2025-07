Lecce, inchiesta favori e appalti: Riesame alleggerisce misure cautelari

Scarcerato Maurizio Laforgia, domiciliari per Alfredo Barone, via braccialetto elettronico a Marino Congedo

Il Tribunale del Riesame di Lecce ha parzialmente rivisto le misure cautelari nell’ambito dell’inchiesta per presunta corruzione legata ad appalti e favori, che vede tra gli indagati anche l’ex assessore regionale Alessandro Delli Noci, dimessosi dopo essere stato travolto dalle indagini.

Alfredo Barone, imprenditore leccese detenuto dal 3 luglio, lascia il carcere e torna nella sua abitazione agli arresti domiciliari. Resta ai domiciliari, ma senza l’obbligo del braccialetto elettronico, l’altro imprenditore coinvolto, Marino Congedo di Galatina. Accolto invece in pieno il ricorso presentato dall’avvocato Michele Laforgia per l’ingegnere barese Maurizio Laforgia: annullata la misura cautelare a suo carico, con il Riesame che ha ritenuto insussistenti le esigenze cautelari e i gravi indizi di colpevolezza.

L’accusa nei confronti degli indagati resta pesante: associazione per delinquere e corruzione. Nel corso dell’udienza, la Procura ha aggravato il quadro accusatorio sostituendo l’ipotesi di corruzione impropria con quella di corruzione propria, ritenuta più grave. Il cambio di qualificazione riguarda in particolare il capo 16 del provvedimento, dove si ipotizza un intervento di Delli Noci per agevolare progetti riconducibili agli imprenditori coinvolti.

Le motivazioni del Tribunale del Riesame saranno depositate nei prossimi giorni e potranno chiarire le valutazioni adottate nella rimodulazione delle misure cautelari.

