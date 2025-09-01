Lecce, Incendio in zona industriale: attivato il Centro Coordinamento Soccorsi

Momenti di apprensione in città per un vasto incendio divampato questa mattina all’interno di un’azienda di materiale ferroso situata nella zona industriale di Lecce. Su richiesta dei Vigili del Fuoco, in Prefettura è stato immediatamente attivato il Centro di Coordinamento Soccorsi (CCS), per monitorare l’evoluzione del rogo e garantire la massima sinergia tra le istituzioni coinvolte.

Sul posto è in corso un imponente dispiegamento di forze: diverse squadre dei Vigili del Fuoco sono impegnate nelle operazioni di spegnimento, affiancate da un’unità aggiuntiva proveniente dal Comando di Brindisi e da mezzi autobotte messi a disposizione dall’Esercito e dall’Aeronautica Militare.

Al momento non si registrano danni a persone o cose. Le autorità competenti, dopo i primi rilievi, hanno escluso la presenza di pericoli per la salubrità dell’aria. A titolo meramente precauzionale, il Comune di Lecce ha tuttavia invitato i cittadini residenti nei quartieri di Borgo Pace e Rudiae/Ferrovia a mantenere porte e finestre chiuse fino al termine delle operazioni di bonifica.

Le squadre di emergenza restano operative senza sosta per domare le fiamme e scongiurare nuovi rischi.

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts