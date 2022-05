Lecce- Panico in via 95° Reggimento Fanteria, a pochi metri dalla centralissima Piazza Mazzini. Alle 16 un automezzo del corriere SDA si è incendiato. Stando a quanto riferiscono i passanti, l’autista avrebbe avuto il tempo di accostare il suo furgone, mentre le fiamme si propagavano elavando una densa colonna di fumo nero. Le fiamme, probabilmente a causa del vento, hanno investito anche una piccola utilitaria parcheggiata sul posto. Due esplosioni e momenti di panico per i residenti. I vigili del fuoco, intervenuti sul posto hanno domato le fiamme e indagheranno sulle cause all’origine dell’incendio. Danni anche a facciata, portone e finestre del palazzo al civico 19. I vetri degli infissi sono esplosi per il calore.