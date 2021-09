Lecce | Incendi: pineta in fiamme. Distrutti 10 ettari di vegetazione

Un vasto rogo di probabile origine dolosa si è sviluppato ai margini della via che da Lecce conduce alla marina di San Cataldo. Sul posto diverse squadre di vigili del fuoco e gli uomini dell’Arif per avere ragione delle fiamme, che hanno interessato una vasta area a pineta bassa per un totale di circa 10 ettari. Un tratto della strada è stato interdetto al traffico veicolare per evitare rischi e pericoli ai numerosi automobilisti di passaggio.