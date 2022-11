Condividi su...

Linkedin email

Nella mattinata odierna si è tenuta in Prefettura una riunione tecnica di coordinamento con i vertici delle Forze di Polizia nel corso del quale è stato svolto anche un approfondito esame, oltre che dei singoli casi di incendi dei veicoli, del fenomeno complessivo e delle possibili misure di prevenzione da adottare. Basti pensare che nella giornata di ieri sono stati 15 i mezzi andati in fumo in Salento, il giorno prima due barche e un vecolo a Gallipoli, questa mattina un’altra auto in fiamme a Martano e diversi altri episodi sono stati registrati in questi ultimi mesi.

Al riguardo, è stato concordato il potenziamento dei servizi di vigilanza e controllo del territorio soprattutto nelle ore notturne, con particolare attenzione alle tipologie di luoghi dove si sono verificati gli episodi e alle aeree industriali.