Lecce, due auto in fiamme nella notte, vigili del fuoco in azione

Notte di incendi d’auto a Lecce. I Vigili del Fuoco del Comando Provinciale sono intervenuti nella mattinata di oggi per spegnere due distinti roghi che hanno interessato altrettanti veicoli parcheggiati in zone diverse della città.

Il primo allarme è scattato intorno alle 4:30 in Piazzale Siena, dove una Alfa Romeo 159 è stata completamente avvolta dalle fiamme. L’intervento rapido dei pompieri ha permesso di estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area, evitando che il fuoco si propagasse ad altre vetture o agli edifici circostanti.

Poco dopo, un’altra squadra dei Vigili del Fuoco è stata chiamata in via Gioacchino Ungaro 8 per un secondo episodio che ha coinvolto una Fiat Punto. Anche in questo caso, le operazioni di spegnimento si sono concluse senza conseguenze per le persone.

Sul posto erano presenti gli agenti della Polizia di Stato e la Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi per stabilire l’origine degli incendi. Le cause restano in corso di accertamento.

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts