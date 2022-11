Condividi su...

LECCE – Un campo da calcetto riqualificato in Piazzale Cuneo, nella zona 167 di Lecce, dove bambini e ragazzi ora possono giocare, condividere momenti di sport e socializzazione. Questo è stato possibile grazie a “Fattore Campo” il progetto sociale di BKT, title sponsor della Serie BKT da cinque anni, che ha come obiettivo quello di donare nuovi spazi di gioco nelle città del campionato e nella stagione 2021-22 a vincere è stato proprio il capoluogo salentino grazie ai tifosi giallorossi che partecipando al BKTpremia , hanno accumulato punti fondamentali per piazzare al primo posto il progetto del Comune di Lecce legato alla riqualificazione di questo campo.

All’inaugurazione del nuovo campetto presenti istituzioni, una rappresentanza dell unione sportiva lecce e anche Ernesto Chevanton, al quale è stato dedicato un murales sulla facciata di un caseggiato nei pressi del campo.

