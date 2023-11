Lecce – E’ stata inaugurata la mostra Bosco di Lecce di Yuval Avital, promossa dal Comune di Lecce – Assessorato alla Cultura, MUST – Museo Storico della città di Lecce e sostenuta e finanziata da Regione Puglia, Teatro Pubblico Pugliese, Polo Biblio-Museale di Lecce e concepita in collaborazione con Fondazione Biscozzi | Rimbaud, è un complesso progetto di arte relazionale che mette in dialogo l’artista e la città in un processo di creazione collettiva, di performance, riti d’arte, composizioni materiche e co-creazioni realizzate insieme alla cittadinanza, trasformando idealmente gli abitanti di Lecce in alberi e la città in un bosco umano.

