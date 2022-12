LECCE – Un viaggio emozionante tra racconti e l’allegra animazione di Principio Attivo Teatro e Factory Compagnia Transadriatica, è andato in scena nella suggestiva cornice del museo Ferroviario di Lecce, in occasione di kids- il Festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni, tante le famiglie che non sono volute mancare a questo appuntamento da titolo “In viaggio con le storie” con le narrazioni fatte sui vagoni storici da Antonella, Silvia e Giacomo.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

Condividi su...

Linkedin email