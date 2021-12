Lecce, in fiamme due furgoni. S’indaga sulle cause

LECCE – Due furgoni adibiti al trasporto e conservazione di piante e fiori sono stati interessati dalle fiamme nella notte. L’incendio si è sviluppato in via Dell’Abate a Lecce. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha scongiurato che le fiamme distruggessero i mezzi parcheggiati in uno spiazzo prospiciente il passaggio livello. Completate le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi i vigili del fuoco hanno avviato le indagini al fine di stabilire la natura dell’incendio ed hanno rinvenuto tracce utili alla ricostruzione dell’evento. Tuttavia le cause sono ancora in fase di accertamento, non escludendo alcuna ipotesi.