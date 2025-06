Lecce, in fiamme 40 ettari macchia mediterranea, 63 lanci di canadair

Circa 40 gli ettari di macchia mediterranea, che ricade nel parco naturale di Rauccio, distrutti dagli incendi, tra sabato 14 e domenica 15 giugno, a Torre Chianca, in provincia di Lecce.

Questa mattina le fiamme sono state rialimentate dal caldo e dal vento, fino al confine con la località Spiaggia Bella. La strada provinciale 133 è stata chiusa al traffico per molto tempo a causa della carreggiata invasa dal fumo. Due canadair, tra ieri e oggi, hanno effettuato complessivamente 63 lanci prelevando l’acqua dal mare tra i bagnanti. Il sospetto è che alcuni inneschi dei roghi siano dolosi. Al momento la situazione è sotto controllo e sono in corso le operazioni di bonifica di vigili del fuoco, protezione civile e carabinieri. Sempre in provincia di Lecce, a Presicce, un incendio di sterpaglie aveva creato allarme poiché le fiamme si erano sviluppate a pochi metri dalle abitazioni ma i vigili del fuoco hanno domato il rogo.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author