Lecce in campo alla vigilia di Pasqua con l’obiettivo di resuscitare

Scenderà in campo nella vigilia di Pasqua il Lecce di Marco Giampaolo, nella speranza che domani pomeriggio possa a sua volta resuscitare. La vittoria al Via del Mare manca da quattro mesi, e quello contro il Como sarà il terzultimo impegno interno di un campionato che i salentini si augurano di chiudere non in zona retrocessione.

Il Lecce non vince da fine gennaio e nelle ultime sette gare disputate ha raccolto un solo punto. Bastano probabilmente questi numeri per riassumere grossolanamente il momento non felicissimo dei giallorossi, che restano però fuori dalla griglia delle ultime tre, con ancora due punti di vantaggio su Venezia ed Empoli, appaiate a quota 24 tra il terzultimo ed il penultimo posto. Due come i punti che separano proprio il Lecce dal Parma 16°, a sua volta distante due lunghezze dal Cagliari 15°, a sua volta a -2 dal Verona 14°. La classifica ai piani bassi è se non altro corta, ma il Como pare sia davvero vicino all’aritmetica salvezza, soprattutto grazie a quanto fatto negli ultimi due mesi: quattro vittorie, due pareggi ed altrettante sconfitte.

Giampaolo, che contro la Juventus aveva cambiato assetto, abbracciando l’idea di posizionarsi a specchio rispetto ai bianconeri con una difesa a 3, potrebbe tornare sui propri passi, schierando il consueto 4-2-3-1. Così facendo si rivedrebbe Helgason sulla trequarti, ma i ballottaggi non mancheranno, soprattutto sulla catena di destra. Veiga tallona Guilbert per una nuova maglia da titolare, mentre in attacco N’Dri insidia Pierotti. In mediana, accando a Coulibaly, ci sarà uno tra Ramadani, Berisha e Pierret, in questo ordine di priorità. Qualcosa in più la si saprà probabilmente dopo la conferenza stampa di Giampaolo, in programma per le 13.15. Ciò che è certo è che nel lato opposto del terreno di gioco ci sarà Strefezza, alla propria prima volta da ex al Via del Mare. Probabilmente partirà dalla panchina.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author