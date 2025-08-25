Lecce, in arrivo Stulic dallo Charleroi

Nikola Stulic sempre più vicino al Lecce. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sarebbe in via di definizione la trattativa per l’approdo dell’attaccante serbo in giallorosso. L’accordo tra i salentini e lo Charleroi, club detentore del cartellino di Stulic, si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Il Lecce potrebbe annunciare a breve la firma dell’attaccante, a segno nelle qualificazioni di Conference League con la maglia dei belgi lo scorso luglio.
potrebbe interessarti anche
Bari, Castrovilli: “La gioia di indossare nuovamente questa maglia è inspiegabile”
Team Altamura, Mangia: “A Caserta per fare la nostra partita”
Taranto sulle tracce di Alessandro Di Paolantonio
Potenza, nuova offerta del Catania per Caturano
Matera CdS, domenica l’esordio: attesa per le prime ufficialità
Taranto, Danucci non si nasconde: «Il tridente? Un’opzione concreta»