Lecce, in arrivo Stulic dallo Charleroi

Nikola Stulic sempre più vicino al Lecce. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, sarebbe in via di definizione la trattativa per l’approdo dell’attaccante serbo in giallorosso. L’accordo tra i salentini e lo Charleroi, club detentore del cartellino di Stulic, si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Il Lecce potrebbe annunciare a breve la firma dell’attaccante, a segno nelle qualificazioni di Conference League con la maglia dei belgi lo scorso luglio.

