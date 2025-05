Lecce, in arrivo la settimana delle decisioni: da decifrare il futuro di Corvino e Giampaolo

La prossima dovrebbe essere la settimana decisiva in chiave futura in casa Lecce. Il campionato di Serie A è finito da pochi giorni, ma il valzer delle panchine sta già vedendo muoversi in molte tra le big della massima divisione nazionale. È tempo di capire come programmare la prossima stagione anche per i giallorossi, anche perché venerdì 6 giugno verrà già reso noto il calendario della prossima Serie A. Da decifrare, per quanto concerne il Lecce, il futuro di due profili su tutti: Pantaleo Corvino e Marco Giampaolo.

Il responsabile dell’area tecnica sta meditando in queste ore per decidere se restare in Salento oppure no, anche al netto dell’aspra contestazione che si è respirata nelle ultimissime uscite di campionato. Il futuro del dirigente di Vernole è in un certo qual modo legato anche a quello del tecnico, che teoricamente (grazie alla salvezza) avrebbe ancora un anno di contratto, con tanto di rinnovo scattato in automatico dopo il successo di Roma. Nei prossimi giorni è previsto un incontro fra le parti. Da questi due tasselli partirà l’intero mosaico giallorosso, con alcuni calciatori della prima squadra (e non solo) impegnati in questi giorni con le rispettive nazionali.

“Non solo” perché anche per qualche giovane promessa del settore giovanile sarà un mese di giugno da trascorrere in rappresentanza dei rispettivi paesi. Sono stati infatti convocati dalle varie rappresentative della Romania i baby giallorossi Rafaila, Kodor e Stanciu. Il portiere classe 2005 condividerà con Burnete l’esperienza dell’Europeo Under 21, in programma in Slovacchia dall’11 al 28 giugno. La Romania è stata inserita nel gruppo A, dove affronterà non solo la Spagna vicecampione in carica ed i padroni di casa sloveni, ma anche la Nazionale Under 21 italiana di mister Carmine Nunziata e dei vari Esposito, Baldanzi, Fabbian e Fazzini. Europei under 19 invece per l’attaccante classe 2006 Jason Vescan-Kodor, impegnato nella competizione giovanile che la sua Nazionale disputerà da padrona di casa dal 13 al 26 giugno. Convocazione in Under 18 invece per il classe 2007 Raul Stanciu, jolly offensivo che tra il 4 ed il 7 giugno disputerà una doppia amichevole con la Repubblica Ceca.

