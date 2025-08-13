Lecce, sindaca replica a indiscrezioni: “Ho mia linea di governo. Non so chi pensa di poter decidere per me”

“Leggo con sorpresa. Non so chi pensa di poter decidere per me, ma io ho una mia linea e non ho intenzione di cambiare linea”. Con queste parole, il sindaco Adriana Poli Bortone interviene contattata telefonicamente mentre si trova all’estero, per respingere con fermezza le ricostruzioni circolate nelle ultime ore su presunti cambi all’interno della giunta comunale.
Secondo indiscrezioni, nell’ultima riunione di giunta gli assessori avrebbero presentato le relazioni sull’attività svolta e sui risultati ottenuti, ricevendo in alcuni casi rilievi critici. Voci di corridoio parlano di due componenti dell’esecutivo finiti sotto osservazione, con possibili avvicendamenti dopo Sant’Oronzo e, in un caso, dopo le elezioni regionali.
Ma il primo cittadino non entra nel merito di nomi o sostituzioni e ribadisce il concetto: la rotta amministrativa resta quella tracciata a inizio mandato e la guida politica rimane saldamente nelle sue mani.
Un messaggio che suona come un avvertimento per chi crede di poter condizionare le sue scelte.
