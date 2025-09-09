Lecce, il punto sui nazionali in vista dell’Atalanta

Otto giallorossi sparsi in giro per il mondo, tra chi ha già chiuso la parentesi in nazionale e chi è ancora atteso in campo. La sosta del Lecce passa anche da qui, e ogni minuto accumulato diventa esperienza e fiducia in più da riportare a casa.

Uno dei protagonisti è stato Lassana Coulibaly, che con il Mali ha trovato due maglie da titolare e perfino un gol: la rete che ha messo in ghiaccio la vittoria contro le Comore. Per lui il capitolo è già chiuso, così come per Matías Pérez, che dopo l’amichevole persa contro l’Arabia Saudita con il suo Cile Under 20 rientra subito a disposizione.

C’è chi invece ha messo benzina nelle gambe e non ha ancora finito. Kialonda Gaspar, pilastro anche della difesa dell’Angola, ha già giocato novanta minuti nella sconfitta contro la Libia e stasera affronterà le Mauritius. Stesso discorso per Medon Berisha, rimasto in campo per tutta la gara con l’Albania contro la Gibilterra e pronto a ritrovarsi davanti la Lettonia.

Un po’ meno minutaggio per Lameck Banda, titolare contro il Marocco ma sostituito dopo un’ora di gioco. Novanta minuti, invece, per Tiago Gabriel, all’esordio con l’Under 21 del Portogallo: titolare, vittoria 5-0 e subito un’altra occasione in arrivo contro la Scozia.

E poi ci sono quelli che aspettano ancora il proprio momento. Thorir Helgason, rimasto in panchina contro l’Azerbaigian, e Nikola Stulic, che non ha giocato con la Serbia contro la Lettonia. Chissà che non arrivi stasera l’occasione, rispettivamente contro Francia e Inghilterra.

Per il Lecce ora inizia il conto alla rovescia: fra 5 giorni sarà già tempo di tornare in campo, alla New Balance Arena contro l’Atalanta. E lì servirà anche l’energia che i nazionali avranno portato con sé dal giro del mondo.

