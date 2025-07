Lecce, il punto dal ritiro dopo la prima settimana di lavoro in Alto Adige

Terminerà con l’amichevole in programma per oggi pomeriggio alle ore 18.00 contro lo Spezia la prima settimana di ritiro del Lecce. In questi primi sei giorni di allenamento in Alto Adige, Di Francesco ha avuto modo di lavorare su più aspetti: da quelli di base fisico-muscolare, a quelli di natura tecnico-tattica. Del resto la rosa, numericamente parlando, sarebbe ad oggi già al completo con le rispettive coppie per ogni reparto, sebbene manchi ancora qualcuno in organico.

Matias Perez, dopo aver svolto adempimenti burocratici in Cile, ha raggiunto i propri nuovi compagni di squadra nella tarda serata di ieri, allenandosi a parte stamattina, mentre Corrie Ndaba ha iniziato a svolgere a Bressanone le visite mediche, ma non riuscirà a terminarle prima di lunedì. Assisterà dunque al test con lo Spezia da spettatore. Lecito attendersi dall’inizio il 433 visto anche contro il Natz, ma con un indici iniziale molto più vicino alla formazione tipo. Da capire se sarà della partita Pierotti, in differenziato da mercoledì e tornato in gruppo solo stamattina, e potrebbe non vedersi neanche Maleh, che ha raggiunto la squadra in ritiro solo venerdì sera.

Sarà l’occasione utile per assistere agli esperimenti tattici provati da Di Francesco già nel corso degli ultimi allenamenti. Affascinante, in tal senso, la costruzione a tre dietro, con il terzino destro che si abbassa sulla linea dei centrali, il terzino sinistro che si alza a fare il quinto con al lato opposto l’ala destra, e l’ala sinistra che va ad allinearsi con l’unica punta. Un 433 che sa dunque trasformarsi in 352, ma si sta tanto lavorando anche sull’inserimento delle mezzali nell’assetto “tradizionale”. Un centrocampista interno muscolare e di struttura, come Coulibaly o Kaba, e l’altro più tecnico, come Berisha ed Helgason. Entrambi però con facoltà offensive. Si è lavorato tanto infatti sul pressing alto e sulla forte intensità nella fase di non possesso: due prerogative sulle quali il mister sta insistendo particolarmente.

Nel frattempo, la campagna abbonamenti prosegue a gonfie vele: già toccata quota 5000 tessere sottoscritte in meno di una settimana.

