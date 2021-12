Lecce, il Prefetto invita a non vanificare i sacrifici del passato

Il prefetto di Lecce, Maria Rosa Trio, affiancata dai vertici delle forze dell’ordine, dopo la riunione del Comitato per l’ordine e la Sicurezza e dopo aver incontrato alcuni rappresentanti dei gestori di diverse attività, ha chiesto ai giornalisti di fare da cassa di risonanza al suo appello. Da domani partono controlli straordinari interforze coordinati per far rispettare l’ultimo decreto anticovid del governo. Tutti i prefetti hanno l’obbligo di informare settimanalmente il governo sui controlli svolti.

Anche se si tratta di un monitoraggio a campione, sarà difficile sfuggire. È anche questo il messaggio che la Prefettura di Lecce vuole diffondere. Il prefetto, a norma dell’articolo 7 del decreto legge anticovid, deve organizzare i controlli in tutta la provincia e convocare il Comitato alla presenza del sindaco di Lecce e del presidente della Provincia, com’è stato fatto.