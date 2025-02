Lecce, il mercato delle etnie: “Mai un contratto”

La burocrazia che si incarta su se stessa dopo il taglio del nastro a favore di telecamera. Una storia uguale all’altra. E questa è l’immagine di quello che sarebbe dovuto essere un fiore all’occhiello della città, una marcia in più per il commercio al dettaglio e l’integrazione: il mercato delle etnie di viale Aldo Moro.

I box, quasi tutti chiusi con un’immagine da desolazione, sono 35: 30 quelli assegnati al consorzio, 5 quelli che sono rimasti in gestione al comune. Questi ultimi, raccontano i commercianti, hanno sempre avuto le serrande abbassate, nonostante siano regolarmente occupati. Dei 30 del consorzio, una parte sono stati aperti abusivamente. Sugli altri si è giocata la pessima partita della burocrazia: assegnati nel 2016 con delibera, il regolamento prevedeva 12 mesi in fase sperimentale e poi la sottoscrizione di un contratto per 12 anni. Quel contratto non è stato mai redatto dal comune ma i commercianti hanno continuato a pagare. E adesso hanno paura di continuare ad investire

