Lecce, il Giro delle polemiche

Strade dissestate, asfalto insicuro, buche e dossi che potrebbero risultare pericolosissimi per i ciclisti che il 13 maggio arriveranno a Lecce da via Taranto passando per Borgo Pace. Quasi 12 chilometri di circuito cittadino che gli atleti del Giro d’Italia percorreranno due volte: viale Dell’Università, viale Gallipoli, viale Otranto, via Don Minzoni, fino alla circonvallazione, lo stadio di via Del Mare, il ritorno alla villa comunale e il rettilineo di viale Calasso quale traguardo. Un percorso affascinante che potrebbe tradursi in un’arma a doppio taglio se l’Amministrazione guidata da Adriana Poli Bortone non riuscirà a trovare gli oltre due milioni di euro necessari per rifare il look e soprattutto per mettere in sicurezza le strade urbane della tappa del Giro. La regione, con il presidente Michele Emiliano, ha già risposto picche, il sindaco cerca soluzioni nella Capitale e a Palazzo Carafa maggioranza e opposizione non risparmiano polemiche

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author