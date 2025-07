Lecce, il Generale Mannucci Benincasa in visita al Comando Provinciale: “Siate punti di riferimento per la comunità”

Il Generale di Brigata Iacopo Mannucci Benincasa, nuovo Comandante della Legione Carabinieri “Puglia”, ha scelto di iniziare il suo mandato da Lecce, cuore operativo di una delle province più dinamiche della regione.

Nel pomeriggio, accolto dal Comandante Provinciale Colonnello Donato D’Amato, il Generale ha varcato la soglia del Comando di via Lupiae per incontrare uomini e donne che ogni giorno garantiscono sicurezza sul territorio: militari del Reparto Operativo, delle Compagnie, delle Stazioni e dei reparti specializzati – dal NOE al NAS, dal NIL al ROS e DIA, fino al Gruppo Forestale. Presenti anche i rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

Più che una visita formale, l’incontro si è trasformato in un momento di ascolto e dialogo. Il Generale Mannucci Benincasa ha parlato ai Carabinieri con parole semplici ma dense di significato, richiamando ai valori che costituiscono la spina dorsale dell’Arma: etica, spirito di servizio, professionalità, giustizia. Ha ricordato l’importanza della prossimità concreta alla popolazione, sottolineando che l’uniforme è prima di tutto un simbolo di fiducia e presenza costante.

Il momento più intenso si è consumato al termine della cerimonia, quando il Generale ha stretto la mano a ciascun militare presente, accompagnando il saluto con parole di apprezzamento e incoraggiamento. Un gesto di riconoscimento che ha voluto dare risalto al quotidiano impegno dei Carabinieri a fianco della comunità salentina.

La giornata è proseguita con i saluti istituzionali in Prefettura, dove il Generale ha incontrato il Prefetto Natalino Domenico Manno, quindi al Palazzo di Giustizia, dove ha fatto visita al Procuratore della Repubblica Giuseppe Capoccia e al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni Simona Filoni.

Un passaggio importante che ha rinsaldato la collaborazione tra istituzioni, in un clima di reciproco rispetto e volontà di fare squadra per garantire legalità e sicurezza. La visita ha lasciato un messaggio chiaro: la leadership non si esercita solo con l’autorità, ma anche con l’esempio quotidiano di vicinanza e dedizione.

