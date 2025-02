Lecce, il futuro dei piccoli comuni

Rendere collaborazioni concrete le Unioni dei comuni, in gran parte oggi tali solo sulla carta. È tempo di grandi cambiamenti, di utilizzare al meglio le risorse finanziarie del pnrr, di fare ricorso a quegli strumenti di programmazione- urbanistica, di piani di mobilità, di piani di commercio, di programmazione industriale- dalla quale però rischiano di rimanere fuori proprio i piccoli comuni, che sono invece quel valore prezioso di specificità dei singoli territori. Di questo si è parlato in un convegno organizzato in Provincia a Lecce. Relatori, anche docenti dell’università Ca Foscari di Venezia.

