Lecce, il ds Trinchera festeggia le 100 presenze in giallorosso

Prima del fischio d’inizio di Lecce-Bologna, gara valida per la 24^ giornata di Serie A, il direttivo sportivo dei giallorossi Stefano Trinchera è stato premiato dal presidente dei salentini Saverio Sticchi Damiani per aver raggiunto, con questa gara, le cento presenze da ds del Lecce in carriera. Un’avventura, quella del dirigente nativo di Copertino, ed ex Virtus Francavilla e Cosenza, nata nell’estate del 2021, in Serie B, assieme al responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino.

