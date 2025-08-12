Lecce, il decoro urbano: un obiettivo lontano se il centro diventa accampamento

Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud.
potrebbe interessarti anche
Crisi del turismo, l’allarme di PIN: “Il Governo la riconosca per evitare contestazioni fiscali”
Gallipoli, furto al concerto: coppia denunciata con tre collane d’oro nascoste in un fermacapelli
Copertino, successo per la prima tappa di Vini al Sud
Salento, caos regionali: si accendono i motori senza candidato presidente
Andrano, debutta Cristiano Accogli, stilista della Notte della Taranta
Gallipoli, nuove opere in arrivo per la “Città Bella”