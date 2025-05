Lecce, il Casarano si congratula con i giallorossi per la salvezza

Dopo la salvezza raggiunta grazie alla vittoria contro la Lazio, il Lecce riceve i complimenti dal Casarano per l’obiettivo centrato. Attraverso un comunicato, infatti, la società del presidente Filograna si è congratulata con i giallorossi per il traguardo, descrivendolo come “frutto di tenacia, perseveranza e passione”. Questa la nota dei rossazzurri:

“Il presidente Filograna, a nome suo personale e della società Casarano calcio, esprime le sue più vive felicitazioni alla società del Lecce e, segnatamente, al suo presidente avv.Saverio Sticchi Damiani per l’eccellente risultato raggiunto ieri, dalla squadra giallorossa, con la meritatissima permanenza in serie A.

“Poter contare ancora sul Lecce in serie A è un orgoglio per tutto il nostro territorio – sottolinea il presidente Filograna – il prestigioso traguardo raggiunto dalla squadra è frutto di tenacia, perseveranza e passione, affrontando e superando ostacoli non indifferenti. Mi congratulo con tutti Voi”.”

