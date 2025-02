Lecce, il Bologna nel mirino: Giampaolo recupera pezzi per sfatare un tabù

Esame Bologna per il Lecce di Marco Giampaolo, tra le fila del quale dovrebbero rivedersi nella lista dei convocati Gaspar, Berisha, Banda ed anche Rafia, tornato in gruppo. Prima chiamata invece per Sala, Scott e N’Dri, pronti a dare il proprio contributo dalla panchina. Out dunque solo il lungodegente Marchwinski. Saranno infatti pochi i dubbi di formazione per il tecnico giallorosso, che rispetto alla gara vinta al Tardini con il Parma, potrebbe rilanciare dal primo minuto Tete Morente, a discapito di Karlsson. Lo spagnolo dovrebbe completare il tridente con Krstovic e Pierotti, reduci dall’ottima prestazione esterna in terra parmigiana. A centrocampo ancora spazio per Helgason, elogiato in conferenza stampa dal presidente Saverio Sticchi Damiani e dal responsabile dell’area tecnica Pantaleo Corvino. Assieme al classe 2000, agirà il rispolverato Ramadani, con Coulibaly che tallona Pierret per una maglia da titolare in mediana. Il francese ieri non si è allenato causa febbre, ma oggi era regolarmente presente in gruppo.

Gli emiliani, ancora imbattuti in questo 2025, proveranno a replicare quanto di buono dimostrato in occasione della gara di andata, decisa nel finale dalla rete di Orsolini. Il 7 rossoblù sarà assente per infortunio, proprio come Ferguson e Odgaard. Non sono comunque previsti stravolgimenti del 4231 di Italiano, con Moro che insidia Fabbian e Holm in leggero vantaggio su De Silvestri.

UN TABU’ DA SFATARE

È un Lecce che negli ultimi anni ha sempre faticato e non poco contro il Bologna. Sei sconfitte negli ultimi sette confronti, “addolciti” solo dall’1-1 in extremis di Piccoli del 3 dicembre 2023. L’ultimo successo dei salentini risale al 2011, ma si giocava in trasferta. Per trovare l’ultima vittoria interna con gli emiliani bisogna tornare indietro nel tempo fino al 28 aprile 2007, ma nel campionato di Serie B. Insomma, l’ultimo successo interno del Lecce ai danni del Bologna nel massimo campionato italiano, risale a quasi 25 anni fa: 18 novembre 2001, ai giallorossi di Cavasin basta il gol di Bruno Cirillo per collezionare una vittoria destinata, per certi versi, a rimanere nella storia. Un tabù, quello legato al Bologna, che il Lecce proverà a sfatare domenica alle 18.

