Lecce, idea Sottil per rinforzare l’attacco: può arrivare in prestito oneroso

Per rinforzare il proprio reparto offensivo, il Lecce sbircia in casa Fiorentina. Il nome nuovo per quanto concerne i giallorossi sembra essere quello di Riccardo Sottil, ai margini del progetto tecnico viola al punto da non figurare nella lista dei calciatori che mister Stefano Pioli ha convocato per il ritiro pre-stagionale in Inghilterra.
Il duttile esterno d’attacco classe ’99 sembra pronto a lasciare il Franchi dopo 138 presenze tra Serie A e coppe, internazionali e non. Eusebio Di Francesco lo ha già allenato a Cagliari nella stagione 2020/2021 ed a breve dovrebbe ritrovarlo in Salento.
La formula dovrebbe essere quella del prestito secco oneroso: 500mila euro nelle casse della Fiorentina per avere Sottil in giallorosso per la stagione 2025/2026
