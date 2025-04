Lecce, Graziano Fiorita: camera ardente al Via del Mare, funerale a Copertino

Per chi desidera rendere omaggio a Graziano Fiorita, la famiglia ha disposto, d’intesa con l’US Lecce, l’allestimento della camera ardente allo stadio Via del Mare di Lecce. Sarà possibile accedere martedì 29 aprile, dalle 10:30 alle 18:30, utilizzando la porta “Maratona”, situata tra la Curva Sud e il Settore Ospiti. Il rito funebre si svolgerà il giorno successivo, mercoledì 30 aprile, alle ore 16:00, nella Parrocchia Santa Famiglia di Copertino, dove amici, conoscenti e cittadini potranno partecipare per un ultimo saluto.

