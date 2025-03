Lecce, Graziana Giannetta eletta consigliere nazionale di Federalberghi: il plauso del Sindaco Poli Bortone

Lecce celebra un importante traguardo per il settore turistico e alberghiero locale: Graziana Giannetta è stata eletta consigliere nazionale di Federalberghi, un incarico di prestigio che rafforza il ruolo del Salento nello scenario dell’ospitalità italiana.

A congratularsi per il riconoscimento è il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone, che ha espresso grande soddisfazione per l’elezione della Giannetta, già direttrice del Grand Hotel Tiziano e dei Congressi di Lecce e vicepresidente di Federalberghi Lecce.

“Una carica di grande prestigio che premia la professionalità della dottoressa Giannetta, frutto di un lungo impegno per la crescita non solo del settore della ricettività ma di tutto il comparto turistico salentino”, ha dichiarato il sindaco.

L’elezione di Giannetta rappresenta un’opportunità importante per il territorio, che potrà contare su una rappresentanza autorevole a livello nazionale. Il sindaco ha sottolineato come il nuovo incarico permetterà di dare voce alle esigenze del settore alberghiero locale, favorendo nuove opportunità di sviluppo e pianificazioni strategiche per il Meridione d’Italia e il Salento.

“Siamo certi che la dottoressa Giannetta saprà fare molto bene, contribuendo alle azioni di indirizzo del sistema alberghiero italiano e portando avanti istanze fondamentali per il nostro territorio” ha concluso Adriana Poli Bortone, augurando alla neo-consigliera nazionale di Federalberghi un buon lavoro in questo ruolo di grande responsabilità.

