13 Agosto 2025

Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

Roberto Chito 13 Agosto 2025
centered image

Dopo poco più di 48 ore dall’apertura della vendita libera, la campagna abbonamenti del Lecce taglia le 20 mila tessere sottoscritte.

“Solamente tu”, come è stata denominata dal club giallorosso, sta raggiungendo importanti risultati. Sarà ancora una volta un Via del Mare gremito e caloroso a spingere la squadra allenata dal tecnico Di Francesco verso un’altra salvezza in Serie A.

centered image

