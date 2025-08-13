Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

Dopo poco più di 48 ore dall’apertura della vendita libera, la campagna abbonamenti del Lecce taglia le 20 mila tessere sottoscritte.

“Solamente tu”, come è stata denominata dal club giallorosso, sta raggiungendo importanti risultati. Sarà ancora una volta un Via del Mare gremito e caloroso a spingere la squadra allenata dal tecnico Di Francesco verso un’altra salvezza in Serie A.

