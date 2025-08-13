Lecce, grandi numeri per la campagna abbonamenti

Dopo poco più di 48 ore dall’apertura della vendita libera, la campagna abbonamenti del Lecce taglia le 20 mila tessere sottoscritte.
“Solamente tu”, come è stata denominata dal club giallorosso, sta raggiungendo importanti risultati. Sarà ancora una volta un Via del Mare gremito e caloroso a spingere la squadra allenata dal tecnico Di Francesco verso un’altra salvezza in Serie A.
potrebbe interessarti anche
Virtus Francavilla, Coletti: “Indicazioni ottime, restiamo vigili sul mercato”
SS Taranto, i tifosi scelgono il nuovo logo: al via il voto online
Taranto, affidato a Giuseppe La Fratta il settore giovanile
Ugento, ufficiale l’arrivo del centrale difensivo Sem Kamana
Virtus Francavilla, 2-0 alla Gelbison nell’amichevole di fine ritiro
Taranto, Danucci: “Tifosi, stateci vicino per traguardi importanti”