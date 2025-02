Processo “Favori e Giustizia”: il 12 febbraio le nuove rivelazioni di Russi

Il 12 febbraio tornerà in aula il processo “Favori e Giustizia” con al centro le nuove dichiarazioni spontanee di Alberto Russi al Gup di Potenza che si preannunciano decisive per il processo in corso. Russi, imputato insieme ai giudici Errede e Silvestrini, all’avvocato Antonio Casilli e ai commercialisti Massimo Bellantone, Marcello Paglialunga, Giuseppe Evangelista ed Emanuele Liaci, ha puntato il dito contro un presunto sistema di favoritismi all’interno della sezione fallimentare del Tribunale di Lecce.

Nell’ prossima udienza del 12 febbraio, Russi intende ampliare il suo raggio d’azione, rivelando ulteriori dettagli su professionisti che, in quanto coniugi, figli e nipoti di magistrati leccesi, avrebbero beneficiato di numerosi incarichi professionali. Secondo le sue affermazioni, il volume dei compensi per questi incarichi ammonterebbe a centinaia di migliaia di euro all’anno, evidenziando un vero e proprio “sistema leccese” che favorirebbe i legami di parentela e coniugio.

Nella precedente udienza, Russi aveva già fornito nomi e cognomi di professionisti coinvolti, accompagnando le sue affermazioni con documentazione di cancelleria che attesta i numerosi incarichi di soggetti vicini ai magistrati leccesi. L’imputato ha sostenuto di non aver mai ricevuto incarichi né nel settore penale né in quello commerciale di Lecce, evidenziando la sua tesi di essere vittima di un sistema viziato.

Le dichiarazioni di Russi hanno riacceso i riflettori su un argomento già segnalato in passato Nel frattempo, risulterebbe che alcuni magistrati leccesi abbiano presentato domanda di trasferimento alla Cassazione di Roma, probabilmente per sfuggire a questa presunta incompatibilità con i professionisti a loro vicini, che ricoprono molteplici incarichi presso lo stesso Tribunale.

La situazione si fa sempre più complessa, e le prossime udienze potrebbero rivelare ulteriori sviluppi in un’inchiesta che getta ombre sul funzionamento della giustizia a Lecce. Mentre il caso si evolve, rimane alta l’attenzione pubblica, in attesa di ulteriori chiarimenti e provvedimenti da parte delle autorità competenti.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts