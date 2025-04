Lecce, giudizi lesivi contro arbitri: sanzioni per Giampaolo e il club

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, è stato sanzionato con un’ammenda di 5.000 euro in seguito all’accordo di patteggiamento raggiunto tra le parti ai sensi dell’articolo 126 del Codice di Giustizia Sportiva. La stessa sanzione è stata inflitta, per responsabilità oggettiva, anche alla società salentina.

Il provvedimento è legato a quanto accaduto lo scorso 21 febbraio, dopo la sfida di Serie A con l’Udinese valida per la 26ª giornata. In quell’occasione, durante le interviste post partita, Giampaolo avrebbe pronunciato frasi ritenute lesive nei confronti dell’arbitro Kevin Bonacina, dell’addetto al VAR Marco Guida e, più in generale, dell’intera classe arbitrale.

Il procedimento è stato aperto per violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, degli articoli 37 commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico e dell’art. 23 del CGS. Con il patteggiamento si chiude la vicenda, evitando ulteriori provvedimenti disciplinari.

