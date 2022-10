Il giudice sportivo di Serie A, Gerardo Mastrandrea, dopo la decima giornata di campionato ha squalificato per due turni il centrocampista del Monza Nicolo Rovella “per avere, al 50′ del secondo tempo, a giuoco fermo, in reazione ad una spinta subita, colpito con una manata al volto un calciatore della squadra avversaria”. Un turno di stop per tre giocatori: si tratta di Antonino Gallo (Lecce), Gianmarco Ferrari (Sassuolo), Rodrigo Becao (Udinese).

Per quanto riguarda le ammende, 5000 euro di multa al Lecce “per avere suoi sostenitori, prima dell’inizio della gara, acceso numerosi fumogeni che costringevano l’arbitro a ritardare l’inizio della gara di circa cinque minuti” e alla Roma “per avere suoi sostenitori, a gara terminata, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori di altra societa’”. (Foto US Lecce)