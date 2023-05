Lecce, Giudice Errede: richieste di crociere, feste e auto in cambio di incarichi?

Lecce-Nelle carte che raccontano l’inchiesta che ha travolto il Tribunale di Lecce, in merito a Pietro Errede, si parlerebbe di abuso della qualità di magistrato in servizio presso il Tribunale di Lecce. In particolare in riferimento a degli incarichi che sarebbero stati conferiti a Emanuele Liaci, nominato come amministratore giudiziario in diverse procedure e per il quale quest’ultimo avrebbe ricevuto compensi per oltre 28 mila euro, il magistrato avrebbe dovuto ottenere come ringraziamento dal professionista l’organizzazione ed il pagamento di una crociera in Grecia mediante il noleggio di una barca a vela da una società di Scorrano, per un importo di circa 3000 euro, il pagamento della polizza assicurativa della macchina del magistrato ( importo di 290 euro) nonché la promessa di un’ulteriore crociera in barca a vela per il periodo che andava dal 23 al 30 luglio 2022 per il Giudice Errede e 5 suoi ospiti, nonché un ricevimento per il 16 luglio 2022 presso il locale Samarinda. Accordi tutti saltati però poiché proprio in quei giorni si tennero le perquisizioni emesse da parte della Procura di Potenza.

Pressioni sarebbero state esercitate dal magistrato anche nei confronti di una nota concessionaria dove Errede avrebbe acquistato la sua auto, una Mini Cooper circa un anno prima a prezzo di favore di 22 mila euro. A distanza di un anno il magistrato avrebbe preteso di restituire la sua auto e di ricevere come prezzo di vendita lo stesso importo di 22 mila euro paventando presunti difetti di costruzione relativi alla centralina. Visti i tentennamenti da parte della concessionaria a chiudere un accordo secondo quelle che potevano essere le sue direttive, il Magistrato persa la pazienza, in una telefonata cercó ripetutamente di far pesare il suo ruolo: “ Non ti dimenticare quello che sono è quello che rappresento a Lecce… non ci dobbiamo prendere in giro…se devo usare il potere lo uso male ma lo devo usare con voi” si leggerebbe nell’ordinanza.

Maria Teresa Carrozzo

