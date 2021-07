Lecce | Giornata rovente sul fronte incendi, al lavoro i Vigili del Fuoco

Non si placa l’emergenza incendi in Salento. Poco fa, intorno alle 13.00, le fiamme hanno interessato il boschetto di San Cesario. La colonna di fumo è stata avvistata a chilometri di distanza seminando il panico anche sui social. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno domato l’incendio scongiurando ulteriori danni. I caschi rossi sono stati impegnati anche oggi ad Otranto dove mercoledì scorso un incendio ha lambito la zona degli Alimini. Sempre in mattinata un rogo di sterpaglie ha tenuto impegnati i vigili del fuoco all’imbocco della statale Lecce-Brindisi.