Lecce, Giordano Anguilla su via Alvino: “Fondamentale il dialogo”

Lecce – Il dialogo con residenti e commercianti di zona è alla base dell’azione dell’attuale governo cittadino, come sottolinea il vicesindaco Roberto Giordano Anguilla che per l’appunto, ha voluto incontrare gli operatori commerciali di via Alvino per parlare con loro della ripresa dei lavori nel cuore del centro cittadino.

