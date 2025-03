Giù la Maschera, ospite Graziana Giannetta: turismo e futuro della Puglia al centro del dibattito

Boom di ascolti per Giù la Maschera, la trasmissione condotta dalla giornalista Maria Teresa Carrozzo. Ospite della puntata, Graziana Giannetta, consigliera Nazionale di Federalberghi, che ha affrontato il tema del turismo in Puglia, analizzando sfide e opportunità per il settore. Un confronto ricco di spunti e visioni sul futuro dell’ospitalità nella regione.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author

Maria Teresa Carrozzo Maria Teresa Carrozzo, giornalista professionista, si è laureata in Lettere presso l’Università di Lecce nel 1998. Specializzatasi nel 1999 in “Giornalismo di massa” presso l’Università Lum di Roma ed in “Comunicazione politica” presso la Luiss di Roma nel 2002, dopo diverse esperienze professionali a livello nazionale, oggi è capo redattore della provincia di Lecce del gruppo televisivo AntennaSud. See author's posts