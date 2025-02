Lecce, Giampaolo: “Sorpreso della chiamata al Var, non è rigore”

“Ho rivisto l’episodio del rigore diverse volte e non capisco come mai l’arbitro venga richiamato al Var. Si tratta di una dinamica di gioco. Non possiamo parlare nemmeno di rigorini, è assurdo. Al Var c’era un uomo esperto come Guida, un arbitro di livello: non capisco questa chiamata, sono davvero sorpreso”. Sono le parole di Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, nel commentare il ko contro l’Udinese.

Lecce, l’analisi di Giampaolo sul match

“Siamo stati meno reattivi dal punto di vista fisico rispetto a loro. Però, nel secondo tempo siamo migliorati: lì la squadra ha fatto meglio. Le partite possono essere anche di questo tipo. Comunque, siamo stati sempre in partita nonostante le difficoltà nel trovare le giuste uscite. Tutti i match sono fatti di tante cose e tanti episodi. Difficilmente c’è una squadra che domina sull’altra, a meno che non vinca con 4 o 5 gol di scarto. Nonostante ciò, la squadra è stata poco brillante perché non eravamo in perfette condizioni. Avevamo però, la possibilità di mettere in campo forze fresche”, conclude il tecnico giallorosso nell’intervista rilasciata a Dazn nel post-partita.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author