Lecce, Giampaolo: “Ripartiamo: abbiamo la chance per riscattarci”

“Dal ko contro il Milan si esce perché perchè non abbiamo altre soluzioni. Le partite non si possono rigiocare, pertanto bisogna sempre dare il massimo. Inoltre, indietro non puoi tornare. Poi bisogna avere la capacità di resettare sempre. Oggi se ne esce con la consapevolezza che il campionato ti mette di fronte una nuova partita, una nuova possibilità dove devi dare il massimo”. Ha parlato così, in conferenza stampa, Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, alla vigilia della sfida contro il Genoa di domani sera.

Lecce, i possibili strascichi del ko contro il Milan

“La partita l’abbiamo analizzata. Abbiamo perso per dei dettagli. Questo non toglie nulla al valore dell’avversario. Ovviamente resta la delusione di una sconfitta che ci vedeva sopra di due gol. Però, oltre agli aspetti negativi, bisogna trovare anche quelli positivi che devono dare fiducia, consapevolezza e forza, sapendo che di fronte hai subito una nuova possibilità di riscatto”.

Sul percorso della sua squadra

“Abbiamo l’ambizione di andare a cercare la perfezione, ma sappiamo che questa non esiste, perché il calcio non è una scienza esatta. Possiamo vincere o perdere ma siamo squadra, cosa che devi dimostrare sempre. Siamo sotto esame di settimana in settimana. Quindi ogni volta è una storia nuova. Bisogna essere determinati, concentrati, sapendo che l’obiettivo è la terza salvezza consecutiva in Serie A. Questa squadra, con volontà, con errori, con qualche disequilibrio, non si risparmia, lotta e sta lì. Poi ci sono gli avversari”.

Genoa, l’insidia arriva nei minuti finali delle partite

“Non ho mai preparato la partita in funzione di quello che può essere lo score dell’avversario. È statistica ma non pongo attenzione a questo. Vanno fatti i complimenti al Genoa perché ha fatto bene finora. Ha quei punti in più che le permette di giocare con serenità. Però se lo è guadagnato”.

Lecce, la spinta nella rifinitura arriva dai tifosi

“È molto positivo il fatto che siano venuti, dando segno di attaccamento e vicinanza alla squadra. Di solito viene una piccola rappresentanza, ma oggi erano davvero in tanti. Non che dubitassimo dell’attaccamento ma ci ha fatto piacere questo incoraggiamento. Penso sia un aspetto positivo anche per i calciatori. Quando trasmetti quella passione, qualcosa ti arriva addosso”.

Lecce, il punto di Giampaolo sui singoli

“Sala non ci sarà perché non ha smaltito l’influenza. Gaspar, invece, sta bene e si allena con continuità. Vedremo se farlo giocare subito o alla prossima: è un aspetto che valuteremo. Berisha ed Helgason insieme? Si può fare, a patto che entrambi corrano e non camminino in campo”.

Giampaolo, le possibili scelte anti-Genoa

“Ho ancora del tempo per poter pensare a quello che sarà l’undici migliore da schierare domani. Anche se, come dico spesso, con i cinque cambi oggi le partite si giocano in 15. Non esistono più titolari o riserve ma giocatori affidabili rispetto a quelli che giocano meno. Oggi è importante l’affidabilità e l’essere competitivi dipende da questo”.

