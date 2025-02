Lecce, Giampaolo: “Pierotti out, ma c’è Banda. Fiorentina forte nonostante le assenze”

Il primo anticipo della 27^ giornata di campionato vedrà il Lecce protagonista ancora di venerdì sera, questa volta però in trasferta. Impegno toscano per i giallorossi di Marco Giampaolo, di scena in casa di una Fiorentina rimaneggiata e reduce da un momento non eccezionale, ma contestualmente anche desiderosa di restare in zona Europa.

Il tecnico ha presentato così il match in conferenza stampa: “Affrontiamo una squadra di valore, con qualche giocatore fuori, ma anche con una rosa in grado di sopperire ai momenti di difficoltà. La Fiorentina è forte, si, ma noi non possiamo permetterci di guardare in faccia l’avversario. Per vincere lì domani serviranno fiducia, autostima e coraggio. D’ora in poi dobbiamo giocarci le nostre carte al 100%, senza rimproverarci ciò che non abbiamo fatto per mancanza di qualcosa. Gli errori si commettono, ma l’atteggiamento e la voglia di fare le cose per bene non possono mai mancare”.

Non solo Palladino alle prese con infortuni: Giampaolo ha infatti recuperato solo ieri Gallo ed Helgason, mentre Pierotti sarà costretto a saltare la partita: “Senza Pierotti abbiamo comunque quattro esterni, perché convocherò Banda. Poi bisogna fare anche lì discorsi di condizione fisica. Servirà il supporto di tutti e quattro, a prescindere da chi partirà dall’inizio, perché è un ruolo usurante e diventa spesso il nostro primo cambio”

In conferenza si è parlato anche della possibilità di schierare un 4-4-2 con due punte e due esterni offensivi. Una mossa che Giampaolo esclude: “Rebic, N’dri, Morente e Karlsson sono tutti giocatori con spiccate caratteristiche offensive. Pensare di giocare con due ali e due attaccanti dall’inizio non credo sia una buona idea per il Lecce. Puoi pensare di farlo solo se sei dominante nella partita, altrimenti puoi pagare più di qualcosa in termini di equilibrio. Con l’Udinese abbiamo chiuso così perché eravamo sotto e quando sei sotto metti in campo l’arsenale offensivo”.

Non mancano i ballottaggi dunque in mezzo al campo, con Berisha che potrebbe rivedersi in mediana dal primo minuto: “Berisha ed Helgason hanno caratteristiche diverse rispetto agli altri centrocampisti. L’equilibrio è importante, ma se vuoi giocare bene devi impiegare calciatori di qualità. Adesso li sto avendo tutti e può darsi che ci toglieremo qualche soddisfazione. Berisha nella mia gestione è stato quasi sempre indisponibile, adesso sta meglio, questa settimana si è sempre allenato ed ha ripreso continuità. Anche se la continuità vera te la dà la partita”.

In assenza di Pierotti, ci sarà Karlsson a completamento del tridente con Morente e Krstovic. Occhio però anche alla candidatura di N’Dri, della partita a gara in corso nella peggiore delle ipotesi. In mediana Berisha potrebbe far scalare in panchina Rafia, con Helgason destinato a partire dalla panchina dopo aver fatto un solo allenamento settimane con il resto del gruppo e dopo aver saltato la sfida interna con l’Udinese di venerdì scorso. Stesso discorso per Gallo, che in caso di forfait lascerà la corsia mancina a Sala. Ballottaggio Coulibaly-Pierret-Ramadani per due maglie in cabina di regia.

