Lecce, Giampaolo: “Peccato, potevamo portare a casa il risultato”

Il tecnico giallorosso dopo il ko con Napoli: “Dobbiamo mantenere alto il morale. L’unico modo per salvarsi è stare uniti”

Dopo la sconfitta con il Napoli (1-0), Marco Giampaolo, tecnico del Lecce, ha commentato con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando le difficoltà iniziali e l’atteggiamento positivo mostrato nella ripresa. “È stata una partita dura e complicata. All’inizio abbiamo faticato a prendere le misure. Il Napoli è bravo nel costruire da dietro e nel creare superiorità numerica”, ha dichiarato l’allenatore giallorosso.

Con il passare dei minuti, però, il Lecce è riuscito a trovare un assetto più equilibrato: “Poi ci siamo sistemati e la gara si è riequilibrata. Abbiamo palleggiato meglio nella ripresa, ci siamo avvicinati con più efficacia alla porta. Peccato, perché potevamo anche portare a casa un risultato”.

Giampaolo ha voluto rimarcare lo spirito del gruppo e la necessità di non mollare nella corsa alla salvezza: “La squadra è rimasta compatta. Dobbiamo mantenere alto il morale. L’unico modo per salvarsi è stare uniti, perché se ci sparpagliamo non andiamo da nessuna parte”.

Un pensiero è stato poi rivolto a Graziano Fiorita, scomparso di recente, figura molto vicina alla squadra: “Non è stato facile preparare questa partita. Graziano era uno di noi, i ragazzi gli erano molto legati. Abbiamo perso un fratello. La squadra ha dimostrato grande attaccamento, sia a Bergamo sia oggi”.

Infine, il tecnico ha riconosciuto la forza dell’avversario: “Abbiamo perso perché i valori in campo erano diversi, non certo per mancanza di atteggiamento”.

