Lecce-Giampaolo, nelle prossime ore l’incontro decisivo: probabile la separazione

Nonostante il rinnovo automatico scattato con la salvezza, il Lecce potrebbe decidere di non proseguire con Marco Giampaolo. Le strade del tecnico nativo di Bellinzona e quelle del club giallorosso potrebbero dividersi nelle prossime ore, dopo l’incontro programmato tra l’allenatore e Pantaleo Corvino, responsabile dell’area tecnica dei salentini. A quest’ultimo la scelta decisiva e definitiva, come confermato dal presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani, che ad inizio settimana ha comunque speso parole al miele per lo stesso Giampaolo, pur sottolineando la volontà di non voler influenzare la decisione di Corvino. L’eventuale separazione potrebbe aprire all’allenatore classe ‘67 nuove porte in Serie A: sulle sue tracce, ci sarebbe infatti il Pisa.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author