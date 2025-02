Lecce, Giampaolo: “In campo chi sta meglio, Udinese brutto avversario”

Alla vigilia di Lecce-Udinese, il tecnico dei giallorossi Marco Giampaolo ha parlato in conferenza stampa, presentando la sfida ai bianconeri friulani, in programma per domani sera, ore 20.45, al Via del Mare: “Dire che sarà una gara difficile è scontato, ma per noi non deve essere una novità. Giocare partite complicate deve far parte dell’ordinario, come pranzare o allenarsi. Questo campionato ti costringe a preparare di settimana in settimana una partita completamente diversa rispetto a quella giocata precedentemente. Ognuno ha il proprio modo di giocare e la nostra preparazione non è mai standardizzata, ci sono situazioni che cambiano di continuo. Non temo qualcosa dell’Udinese in particolare, ma so che è un avversario complicato da battere. Sono fisici, ma anche di qualità, non rinunciano a giocare. Su palla inattiva sono molto pericolosi, a differenza nostra, e sono reduci da un bel momento di forma”.

Al netto di qualche acciacco, mister Giampaolo ha avuto modo di lavorare già dall’indomani della trasferta di Monza con l’intero organico a propria disposizione. Tutti convocati dunque per l’impegno interno di domani sera: “Pierotti ha avuto un problema alla caviglia, ma credo lo abbia smaltito pienamente. Guilbert invece sta bene, a Monza l’ho tirato fuori perché esausto. Adesso abbiamo tanti ragazzi a disposizione, la rosa è lunga. Sono abituato a far giocare sempre chi sta meglio, ed a parità di condizione sono costretto a fare delle scelte”.

Sarà infatti della partita anche Berisha, che aveva saltato causa febbre la sfida dell’U-Power Stadium. Al tecnico è stato chiesto se il giovane mediano di nazionalità albanese può affiancare Helgason a centrocampo: “Potenzialmente parlando, Berisha ed Helgason possono giocare contemporaneamente, ma solo se sono entrambi al massimo della condizione. Purtroppo è un discorso che al momento non si pone”.

L’unico ballottaggio di giornata vedrà protagonista proprio la zona nevralgica di campo, dove Coulibaly e Ramadani si contenderanno l’unica maglia da titolare disponibile accanto a Pierret ed Helgason. In difesa spazio ancora a Gaby Jean, con Gaspar che conta di riassaggiare il campo a gara in corso. Dalla panchina pronti a dare man forte i vari Karlsson, N’Dri, Rebic e Rafia. Si viaggia dunque la conferma in toto dell’undici visto a Monza cinque giorni fa.

