Lecce, Giampaolo: “Felice della prestazione e dei contenuti”

Al termine del match pareggiato con il Bologna per 0-0, il tecnico del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così il punto raccolto con i rossoblù emiliani al Via del Mare: “Al di là degli episodi, sono felice degli episodi e dei contenuti di questa partita. Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, dai valori importanti. Noi siamo andati oltre le nostre risorse individuali, siamo stati attenti ed in partita fino alla fine. Lo spirito di sacrificio mi è piaciuto tanto, ho apprezzato la cura dei particolari. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, sono stati bravi. A Monza mi aspetto una partita complicatissima, ma ci penserò da domani. Abbiamo svuotato l’infermeria, è sempre bello avere dubbi di formazione. Non sono ancora tutti a pieno regime, ma a breve torneremo ad avere due calciatori per ruolo. Al calendario non penso, ragiono partita per partita. Questo pareggio con il Bologna migliora la nostra autostima”.

