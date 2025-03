Lecce, Giampaolo: “Avremmo meritato di più. Sul gol della Roma c’è fallo su Baschirotto”

Marco Giampaolo, allenatore del Lecce, analizza così la sconfitta rimediata contro la Roma al Via del Mare:

LA PRESTAZIONE – “Abbiamo fatto una buona prestazione, ma abbiamo raccolto di nuovo zero punti, evidentemente i nostri avversari sono stati più bravi. Sono cinque sconfitte consecutive, non abbiamo fatto male, non abbiamo avuto il merito di fare qualche punto in più. Non ho niente da rimproverare alla mia squadra per atteggiamento, per spirito, per coraggio di giocarsela alla pari contro una squadra che da quando è arrivato Ranieri è prima in classifica”.

IL GOL DI DOVBYK – “Sul gol ho qualcosa da dire perché a mio avviso si poteva ravvisare un fallo su Baschirotto, l’ho visto in tutte le angolazioni. Era un’azione pericolosa, il nostro giocatore è stato tagliato in mezzo da due giocatori loro. In quella situazione si può anche fischiare”.

L’ERRORE DI FALCONE NEL PRIMO TEMPO – “Sono giocate che devi rischiare per trovare spazi dall’altra parte, quel pericolo scampato ci ha alzato il livello di apprensione. La squadra, però, la partita l’ha giocata come doveva farla. Poi esistono gli episodi, ma nei 95 minuti la partita si è giocata sull’equilibrio. Mi ripeto, contro una Roma forte. Mi dispiace per aver perso questa partita, avremmo meritato un risultato positivo”.

VENEZIA – “La partita con il Venezia è importante, ma tutte le partite sono importanti da qui alla fine e possono risultare determinanti. Fino a quando sei in vita va sempre bene, il problema è quando non puoi giocartele più”.

