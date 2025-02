Lecce, Giampaolo: “All’intervallo ho detto che non potevamo perdere questa partita”

Al termine del match perso per 1-0 in casa della Fiorentina, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così la sconfitta del Franchi ai microfoni di Dazn: “La Fiorentina in alcuni momenti ci ha aspettato, soprattutto nel primo tempo, ma non siamo riusciti a fare qualcosa in più. Nella prima frazione eravamo ben messi in campo a mio avviso, anche reattivi, sul gol sono stati bravi loro. All’intervallo ai ragazzi ho detto che questa partita non si poteva perdere, io la squadra in campo l’ho vista. Abbiamo fatto anche meglio di altre trasferte. Si può fare sempre meglio, senza ombra di dubbio, ma i ragazzi hanno dato tutto. Ci sono degli aspetti che vanno migliorati, non c’è dubbio. Non facciamo gol da quattro partite, ma non è il momento di soffermarsi su queste cose. Dal nostro parco attaccanti dobbiamo tirare fuori il massimo. Siamo solidi dietro, ma non possiamo fare altro che lavorare oer migliorarci”.

