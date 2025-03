Lecce, Giampaolo: “Regalato un tempo, ma non sono preoccupato”

Al termine del match perso per 2-1 in casa del Genoa, l’allenatore del Lecce Marco Giampaolo ha commentato così l’esito del match ai microfoni di Dazn: “Il primo tempo è stato non all’altezza. Siamo stati troppo lunghi, dovevamo rischiare qualcosa in più. In non possesso arrivavamo sempre in ritardo, questo ci portava a concedere al Genoa qualcosa di troppo. Nel secondo tempo meglio. Ho tolto Pierotti e Morente per giocare più palla a terra, ma il secondo gol ha compromesso un po’ tutto. In settimana perdiamo tempo per lavorare su cose che poi sbagliamo puntualmente, questo mi fa arrabbiare. Testa bassa e pedalare, non sono preoccupato. Siamo consapevoli di quello che deve essere il nostro campionato, ma si deve giocare con coraggio. Se serve rischiare qualcosa, allora rischiamola. Ma non si può regalare un tempo all’avversario. La salvezza va costruita partita dopo partita, non ragiono a lunga scadenza, i ragazzi sanno come ragiono”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author