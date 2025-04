Lecce, Gaspar suona la carica: “Adesso sto bene, contro il Venezia sarà come una finale”

La sconfitta contro la Roma ha lasciato al Lecce non solo del notevole amaro in bocca, ma anche qualche nota positiva. Tra queste, il rientro di Kialonda Gaspar, rivisto in campo con addosso la casacca giallorossa tre mesi dopo l’infortunio rimediato all’Olimpico. Una prestazione super quella del difensore angolano, che a due giorni dalla partita importantissima contro il Venezia, è intervenuto in conferenza stampa.

“Fisicamente adesso sto bene, sono felice di essere tornato in campo. Voglio ritrovare la migliore condizione possibile e lo sto facendo per poter offrire il massimo contributo alla squadra. Siamo in un momento difficile da accettare, ma stiamo lavorando per migliorare. Perdere non piace a nessuno, figuriamoci farlo per diverse partite consecutivamente. Il passato però non conta, siamo focalizzati sul raggiungimento dell’obiettivo. Non abbiamo paura, le prossime partite saranno determinanti e la salvezza è alla portata. L’importanza della sfida di domenica la conosciamo tutti, è uno scontro diretto, e quindi pesa più delle altre gare. Mi aspetto un match basato molto sui duelli fisici, ma lo stiamo preparando bene. Di sicuro sarà una battaglia, ben diversa rispetto al precedente di andata. Anche nella formazione. Noi però siamo pronti ad affrontare ogni difficoltà. Dobbiamo vivere la partita con il Venezia come fosse una finale, ma guai a fare progetti a lungo termine. Bisogna pensare partita dopo partita, ora abbiamo in testa il Venezia, da lunedì avremo in testa la Juventus. Io ora mi sento bene, ma non importa chi scende in campo. Il mister decide chi deve giocare e noi lo dobbiamo accettare. Conta solo dare il massimo, l’obiettivo è comune e non individuale. Riamanere fuori ovviamente non è mai bello, ma il mister è uno che con noi parla tanto. Abbiamo chiacchierato a lungo della mia condizione, è una persona molto comunicativa, cerce sempre un riscontro dai suoi giocatori”.

