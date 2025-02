Lecce, Gallo: “Importante e non scontato fare punti con il Bologna”

Al termine del match pareggiato con il Bologna per 0-0, il terzino del Lecce Antonino Gallo ha commentato così il punto raccolto con i rossoblù emiliani al Via del Mare: “La prestazione penso sia stata più che positiva, peccato aver sciupato quelle due palle gol. Sono felice di essere tornato al 100%, non è bello guardare le partite da fuori mentre si è infortunati. Non aver perso contro il Bologna è stato importante, abbiamo guadagnato un punto prezioso e mosso la classifica”.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author