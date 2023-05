LECCE – Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecce hanno arrestato in flagranza di reato un 48enne italiano, per furto aggravato.

I poliziotti, in servizio nella stazione ferroviaria del capoluogo salentino, a seguito di diverse effrazioni delle macchinette automatiche dei bagni pubblici dove vengono introdotte monete per usufruire dei servizi igienici, hanno svolto una mirata attività di indagine, cogliendo in flagranza un addetto alle pulizie che, con l’utilizzo di un cacciavite, aveva forzato lo sportellino ove venivano raccolte le monete, rubando la somma pari a circa 400 euro.

L’uomo, su disposizione della competente Procura della Repubblica, è stato posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Barbara Magnani Giornalista professionista da febbraio 2009. Laureata in Lettere e un master in giornalismo sportivo televisivo. Dopo oltre 17 anni di esperienza in giornali, televisioni e uffici stampa della bergamasca, l’amore mi ha portata a Lecce dove vivo con mio marito e un piccolo peloso di nome Chiarly. E ora, con grande soddisfazione, la mia esperienza professionale si arricchisce nel gruppo televisivo Antenna Sud. See author's posts

